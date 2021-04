In Trentino cala il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva

TRENTO. In anticipo rispetto all’ufficializzazione, prevista per il pomeriggio, il presidente Fugatti e l’assessora Segnana hanno fornito alcuni dati relativi alla diffusione del contagio in Trentino per quanto concerne la giornata di venerdì 9 aprile.

I nuovi casi positivi sono 107 (57 individuati attraverso 1.597 tamponi molecolari e 50 con 886 rapidi). In terapia intensiva ci sono 43 pazienti (3 in meno di ieri) e i ricoveri complessivi negli ospedali sono 189 (ieri erano 203).