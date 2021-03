In Alto Adige test nasali a tappeto  per riaprire tutto dopo Pasqua

BOLZANO. «Dopo sei settimane di lockdown abbiamo un obiettivo per dopo Pasqua: diventare e restare gialli. Riaprire, con le dovute limitazioni, alberghi, ristoranti, bar, cinema, teatri, musei.

Insomma tornare lentamente alla vita “normale”. Ma vogliamo anche restare nella vita normale e non dover essere costretti a richiudere. E per questo puntiamo a test nasali faidate da proporre, una, due volte la settimana a tutta la popolazione in autosomministrazione». In sintesi? Si compra il test in farmacia a prezzo controllato (possibile attorno ai 5 euro) e lo si fa a casa.

Parlano così il presidente Arno Kompatscher e l’assessore Thomas Widmann.

L’ARTICOLO COMPLETO SULL’ALTOADIGE IN EDICOLA