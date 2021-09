In Alto Adige i nuovi positivi al Covid sono 97

BOLZANO. Aumenta ancora il numero di nuovi positivi giornalieri al Covid in Alto Adige. Oggi, 8 settembre, sono quasi 100: 97 per la precisione. Ma per fortuna non sono stati registrati decessi.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.080 tamponi PCR e registrato 57 nuovi casi positivi. Inoltre 40 test antigenici positivi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 24

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 17 P

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 7

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.187 (+0)