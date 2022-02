In Alto Adige altri 4 decessi per Covid

BOLZANO. Altre quattro persone (due donne e due uomini, tutti over80) hanno perso la vita a causa del Covid in Alto Adige dove salgono ad 88 i ricoveri.

Nel bollettino di oggi, 23 febbraio, si segnalano anche 604 nuovi positivi. In particolare i laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 781 tamponi PCR e registrato 60 nuovi casi positivi. Inoltre 544 test antigenici positivi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 88

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 89 (aggiornato al 21 febbraio)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 10

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.410 (+4)