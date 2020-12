Impianti da sci verso lo stop definitivo

TRENTO. Tutti danno ormai per inverosimile la riapertura degli impianti da sci il 7 di gennaio (come da ultimo Dpcm). Ora la "deadline" viene considerata il 20 di gennaio. Se entro quella data non ci saranno le condizioni per una riapertura in sicurezza degli impianti di risalita, l'Anef (l'associazione degli impianti a fune) è pronta a gettare la spugna, decretando che la stagione invernale 2020/2021 non è esistita.

Di questo si è parlato nei giorni scorsi nel corso di alcune riunioni dell'associazione a livello territoriale, sia in Trentino Alto Adige che nelle altre regioni dell'arco alpino e la posizione sembra comunemente accettata. Si considera come condizione minima compatibile con un'apertura delle piste da sci una diffusione del contagio intorno alle mille persone al giorno su tutto il territorio nazionale. Al momento un dato a cui non crede nessuno.

Leggi l'articolo sulla nostra edicola online.