Il governatore tirolese Platter minacciato di morte dai no vax

TRENTO. Il governatore tirolese Günther Platter e altri membri del suo esecutivo hanno ricevuto minacce di morte che - secondo la stampa austriaca - arriverebbero dagli ambienti no vax.

Sono stati anche rinvenuti degli “oggetti”, non meglio precisati dagli inquirenti per non ostacolare le indagini. Non si tratta comunque di esplosivo, è stato precisato in un secondo momento.

A Innsbruck è in corso il dibattito nell'assemblea tirolese sul bilancio 2022, mentre è in corso una protesta contro le misure anti-Covid.

La polizia non fa però avvicinare i circa 500 manifestanti più di 300 metri al Landtag.

«Un fatto inaccettabile, che vorrebbe stravolgere in modo del tutto irresponsabile e violento la posizione di difesa della vita e della salute pubblica di un rappresentante delle istituzioni», è il commento del governatore trentino Maurizio Fugatti.

«I vaccini sono la più sicura forma di contrasto al virus che possediamo, uno straordinario strumento di tutela che la scienza ci mette a disposizione per proteggere noi stessi e le nostre comunità. Da parte mia e della Giunta provinciale che rappresento esprimiamo pertanto la più ferma condanna verso queste minacce e piena vicinanza e solidarietà al governatore austriaco», ha concluso Fugatti.