I 6 vincitori dell’Euregio Rock Contest pronti a salire sul palco di Vasco Rossi

TRENTO. Presenti l’assessore provinciale Mirko Bisesti, l’assessora comunale Elisabetta Bozzarelli e l’ideatore Fausto Bonfanti, presentati ufficialmente in piazza Fiera i vincitori dell’Euregio Rock Contest che venerdì apriranno il concerto di Vasco Rossi.

“In arena per Vasco2, il titolo ed i protagonisti sono Michele Cristoforetti, Toolbar, Hi Fi Gloom, Maitea, Atop the Hill e Rumpled. Ed oltre all'attesissima partecipazione di venerdì sul gigantesco palco del Blasco, nella data zero del tour 2022, è in programma la presenza dei sei vincitori anche in altre tappe del rocker. Erano addirittura 191 i gruppi iscritti al concorso, che è organizzato da organizzato da Intersuoni-Associazione Crisalide: quelli ammessi sono stati 143, sessanta hanno preso parte alle serate live di qualificazione. Sei, alla fine, quelli preferiti dalla giuria tecnica, dopo un lungo lavoro di audizioni e valutazioni. Sei realtà musicali per il grande giorno del 20 maggio, che segnerà anche un inedito per i concerti di Vasco Rossi, con questa apertura affidata a musicisti del territorio e dintorni.

La giuria della finale era composta da Massimo Bonelli (presidente), organizzatore del concertone dei Primo Maggio a Roma; Fabio De Santi (coordinatore), giornalista dell'Adige e critico musicale, Massimo Cotto di Virgin Radio, Max De Tomassi di RadioRai, Francesca Pellegrini (manager/producer musicale), Fausto Bonfanti (organizzatore) ed Ettore Caretta (organizzatore). C.L.