Grandi concerti? Fugatti invita Lady Gaga alle Albere e Il Volo al Caproni

TRENTO. "No l'è ciacere" quelle dei grandi eventi in Trentino. Vasco docet. Lo assicura il governatore Fugatti in persona, in un nuovo video made by SuperMario, alias Mario Cagol.

Da Ligabue all'Interporto a Lady Gaga e Katy Perry alle Albere con entrata libera per i residenti, fino alla reunion dei Pooh alla terrazza di Sardagna e Il Volo al Caproni. Ecco un'altra esilarante parodia, animata con i fumetti di Marcello Plotegher, del comico trentino. Buon divertimento.