Storo, Jeep vola dal tornante: salvo il conducente

STORO. Non è in pericolo di vita il 54enne imprenditore rimasto coinvolto ieri pomeriggio, 27 marzo, verso le 18.15, in un grave incidente mentre stava risalendo i tornanti che da Storo portano verso il passo dell’Ampola a bordo di una Jeep.

L’uomo ha perso il controllo del veicolo, che è caduto dal tornante sulla strada sottostante fermandosi di fianco sulla carreggiata.

Soccorso dall’elicottero, è stato trasportato al Santa Chiara. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari del corpo di Storo, i volontari del soccorso e gli agenti del corpo della polizia locale della Valle del Chiese.

L’uomo stava tornando in Valle di Ledro, dopo una trasferta per lavoro in Valle del Chiese.