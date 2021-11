Storo, controlli alla Fiera dei Santi: multati quattro operatori privi di Green Pass

STORO. Ieri, 2 novembre 2021, la polizia locale della Valle del Chiese, nel corso dei controlli alla Fiera dei Santi che si svolge annualmente a Storo, volti a verificare il rispetto delle normative commerciali e del rispetto delle norme Anticovid ha sanzionato quattro operatori per la mancanza del certificato verde.

Durante i controlli, un certo numero di operatori ha accettato con fastidio i controlli manifestando tutta una serie di obiezioni che fanno parte del repertorio classico delle persone contrarie a tale obbligo.

Alcuni hanno sollevato l'incompetenza della polizia locale ad effettuare i controlli alla luce di un regolamento europeo che attribuisce alle autorità competenti dello Stato membro la possibilità della verifica. Eppure il Ministero degli Interni con una circolare del 10 agosto 2021 che oltre alle forze di polizia dello stato anche la polizia municipale è titolata ad effettuare gli accertamenti in materia di possesso del “Green Pass”.

Altri hanno lamentato la tardività dei controlli, avvenuti a mezza mattina, quando il certificato da tampone era ormai scaduto mentre non lo sarebbe stato all’apertura del mercato. La verifica con l’app VerificaC19, l’unica che è consentito usare, non consente però di verificare il possesso della certificazione nelle ore precedenti il suo utilizzo ed inoltre la norma che ha introdotto la certificazione chiarisce che sul posto di lavoro è necessario esibire il Qrcode ad ogni richiesta.

Per tale motivo sono stati sanzionati con le violazioni previste dal Art. 9 del D.L. 52/2021 che ammettono in pagamento in misura ridotta €.600 ridotto a €.420 con pagamento entro 5 giorni.

Inoltre, poiché non è consentito ai lavoratori privi di certificazione di effettuare la prestazione essendo considerati assenti ingiustificati, i commercianti hanno dovuto sospendere l'attività. Coloro che sono riusciti a recuperare il certificato nella mattinata hanno poi potuto riprendere l’attività, fatte salve le sanzioni previste.

La polizia locale verificherà ora la posizione del datore di lavoro, per capire se sono state definite e rispettate le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche da parte dello stesso.

In caso contrario anche il datore di lavoro sarà sanzionato con il pagamento in misura ridotta di € 400 o in alternativa € 280 se pagati entro 5 giorni.