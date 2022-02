Scontro tra sciatori in pista a Pinzolo, muore un turista 50enne dell’est Europa

TRENTO. E' un turista dell’Est Europa di 50 anni la vittima del tragico scontro avvenuto oggi pomeriggio (12 febbraio) sulla pista Grual a Pinzolo, in Trentino.

L’uomo si è scontrato con un altro sciatore, anche lui turista dell’Est, di 55 anni, rimasto gravemente ferito e portato in elicottero all’ospedale S.Chiara di Trento.

L’incidente poco dopo le 14 di oggi.

Per cause al momento ancora da accertare, i due sciatori sono finiti in collisione lungo la pista Grual, a circa 2 mila metri poco sotto il Doss del Sabion.

Sul posto il personale del soccorso piste e poi i soccorritori del 118. Ma non è servito purtroppo a salvare il 50enne.

L’incidente avviene a soli tre giorni dalla tragedia di Folgarida in cui un 18enne lombardo è morto schiantandosi contro un albero mentre scendeva su una pista nera. A.P.