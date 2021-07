Roncone, anziana dispersa ritrovata viva in fondo a un dirupo

RONCONE. Una donna di 77 anni di Trento è stata trovata in fondo a un dirupo nei boschi sopra l'abitato di Roncone in Valle del Chiese, a due chilometri circa dal ristorante dal quale si era allontanata per fare una passeggiata lungo la strada che porta a malga Avalina. Le sue ricerche erano cominciate intorno alle 12.30 dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112, non vedendola rientrare.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento degli operatori della Stazione Valle del Chiese. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno scandagliato la strada e i boschi attorno al ristorante e dopo circa un'ora sono riusciti a individuare la donna, in fondo a un dirupo in mezzo al bosco, nei pressi della strada forestale che porta verso malga Avalina. La donna, cosciente ma con possibili politraumi, è scivolata per circa 25 metri.

La donna è stata stabilizzata dagli operatori della Stazione Valle del Chiese, tra cui vi erano anche un medico e un infermiere. Ѐ stata poi imbarellata e trasportata fino alla strada. Nel frattempo l'elicottero di Trentino Emergenze è atterrato su un prato nelle vicinanze. La donna è stata recuperata a bordo ed elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'intervento si è concluso intorno alle 14.