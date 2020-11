Giudicarie, un'intera valle sotto shock per la morte di Valeria

ZUCLO. E' una domenica di dolore e lacrime a Zuclo e in tutta la val Giudicarie che piange la morte, a soli 16 anni, di Valeria Artini. La ragazza era assieme a tre amici su un'auto che si è rovesciata all'improvviso lungo la strada che porta a Preore.

Gli altri tre amici che erano nell'auto con Valeria, tutti della zona (di Caderzone, Strembo e Giustino) sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Per Valeria, invece, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato in ogni modo a cercare di salvare la vita alla ragazza, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Valeria era una promessa del volley: giocava nell'Asd Brenta Volley e vestiva la maglia numero 2 della squadra under 16. Una grinta, una passione sportiva e un sorriso che le amiche e le compagne non hanno mai smesso di risaltare e che adesso le fa stringere assieme in un momento di dolore immenso.