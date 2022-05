Giro d’Italia: anche la squadra di 'VaccinarSì' pedala nella tappa trentina

TRENTO. Un squadra dell'associazione sportiva dilettantistica "VaccinarSì", nata da Vaccinarsi.org, iniziativa nazionale a cura della Società italiana d'igiene, pedalerà assieme agli atleti in occasione della 17esima tappa del Giro d'Italia, in Trentino, per promuovere la prevenzione e contrastare la disinformazione diffusa in tema di vaccinazioni.

La squadra - informa una nota - è composta da medici igienisti, pediatri, medici di famiglia e operatori sanitari. Il presidente è il pediatra Bruno Ruffat, mentre il vicepresidente della squadra è Antonio Ferro, presidente della Società italiana d'igiene e direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

"La recente pandemia da Covid-19, ha provocato, solo in Italia, oltre 160mila morti. Si stima che la vaccinazione, nel nostro Paese, abbia salvato più di 150mila persone ed evitato almeno 57mila ricoveri in terapia intensiva. Non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti delle vaccinazioni", afferma Ruffato.

La squadra, in maglia rosa, pedalerà nel tratto finale della tappa di oggi, alle ore 14:30 circa, poche ore prima del passaggio dei corridori in gara.

"Con la squadra giriamo l'Italia per contrastare la disinformazione facendo informazione e cercando di portare all'attenzione di tutti la fondamentale importanza delle vaccinazioni che, mai come in questi ultimi due anni, hanno salvato decine di migliaia di vite umane", conclude Ferro.