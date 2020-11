"Furti negli ospedali trentini in continuo aumento"

TRENTO. «I furti negli ospedali trentini non accennano a diminuire neppure in tempo di Covid. Pare, da notizie pervenute, che anzi sono in continuo aumento. Nel mirino dei ladri gli armadietti degli operatori sanitari ma anche i comodini e le borse dei pazienti. Vengono rubati computer, telefonini, soldi e altro».

Lo scrive la consigliera provinciale di Futura, Lucia Coppola, che ha depositato una interrogazione in cui chiede alla Giunta provinciale «come si intenda procedere, nell'immediato, al fine di aumentare la sicurezza nelle strutture ospedaliere a beneficio degli operatori sanitari e dei ricoverati».