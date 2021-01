Funerali di Stato in Etiopia per Agitu, fratelli grati ai trentini: “Siete unici, torneremo qui”

TRENTO. Trento ieri, sabato 9 gennaio, si è stretta alla famiglia di Agitu Ideo Guideta, la pastora uccisa dal suo aiutante. Molti cittadini e diverse autorità sono andate al cimitero per portare delle rose rosse in memoria dell’imprenditrice etiope. Presenti alla cerimona anche il fratello e la sorella.

Bethelihem Ideo Guideta ha ringraziato tutti e ha promesso che il legame della sua famiglia con il Trentino non si spezzerà mai.

Ha anche parlato del mesto viaggio di ritorno in Etiopia e di come il paese natale intende onorare Agitu: «Se tutto va bene, partiremo lunedì. Martedì sono previsti i funerali ad Addis Abeba, la città in cui Agitu è nata e in cui sarà sepolta. Sarà presente anche la presidente dell’Etiopia per una grande cerimonia di Stato. Nel nostro paese d’origine Agitu è considerata un’eroina e la notizia della sua morte ha avuto una vasta eco. Anche noi siamo sorpresi da questa reazione, da questa volontà dell’Etiopia di ricordare nostra sorella in maniera tanto grande. Siamo sorpresi dalla vicinanza della nostra gente».



























































Rose rosse per l'ultimo abbraccio ad Agitu Trento ha abbracciato per l'ultima volta Agitu. Questa mattina al cimitero monumentale il saluto della cittadinanza in una toccante cerimonia. Rose rosse sul feretro della pastora etiope (foto Romano Magrone/Agenzia Panato)

Il fratello Kuma ha avuto parole anche per Adams Suleiman, l’uomo che ha confessato di aver ucciso Agitu: «Siamo ancora sotto choc per quello che è accaduto. Non possiamo ancora dire che sentimenti nutriamo per quella persona. Io spero che la giustizia italiana faccia il suo corso”.

