Fugatti: “rientro a casa dopo le 22? Una norma di buon senso”

TRENTO. “Una norma di assoluto buon senso che non mette in discussione nulla. Non c’è nessun rischio di contagio maggiore e pensiamo che sia utile per alcune categorie che sono state colpite dalle restrizioni”.

Così il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha spiegato oggi (28 aprile) a Timeline su Skytg24 la decisione di permettere il rientro a casa dopo le 22 per chi va al ristorante.

Alla richiesta di un giudizio sul ministro della salute Roberto Speranza ha spiegato che “fare il ministro in questo momento non è facile come non è facile fare il presidente di Regione o di Provincia. Con lui ho corretti se non ottimi rapporti istituzionali e quello che chiederei è di dare attenzione a quelle categorie particolarmente colpite dalla pandemia, sempre prestando attenzione alla situazione globale”.

Ospite insiema a Norma Rangeri de "Il Manifesto", il presidente Fugatti ha ammesso di apprezzare molto la titolazione del quotidiano che quest'anno festeggia i 50 anni.