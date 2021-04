Fugatti: “Pronto a un’ordinanza per spostare il coprifuoco alle 23”

TRENTO. "Il mantenimento del coprifuoco dalle 22 è una misura cattiva ed ideologica: sono pronto a valutare un'ordinanza per spostarlo alle 23 se entro giovedì la richiesta delle Regioni non sarà accolta dal Governo". Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervistato dal Corriere della Sera.

"Io parlo da presidente di una Provincia autonoma in cui il turismo, anche estero, è centrale nell'economia. A causa del coprifuoco un turista potrebbe decidere di non venire in Trentino. Spostarlo alle 23 è quindi una questione di buon senso rispetto a quei territori che di turismo vivono", aggiunge Fugatti.