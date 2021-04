Fiemme, travolto e ucciso dal tronco un operaio bolzanino

TRENTO. E’ un uomo di 30 anni romeno e dipendente di una ditta altoatesina la vittima dell’infortunio mortale sul lavoro avvenuto oggi (28 aprile) nei boschi sopra Cavalese.

L’uomo, in base ad una prima ricostruzione, stava lavorando in un cantiere nel bosco della Magnifica Comunità quando è stato travolto da un tronco.

L'incidente in Val Moena, vicino a malga Forame dove è allestito un cantiere per recuperare legname della tempesta Vaia in una zona particolarmente impervia.

Sul posto anche l'elisoccorso e i vigili del fuoco della zona. Purtroppo la corsa dei sanitari è stata vana.

Dopo il nullaosta delle autorità la salma è stata recuperata dall'elicottero e portata a Masi di Cavalese. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco e gli uomini del soccorso alpino.