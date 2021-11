Lupa investita e uccisa a Predazzo

PREDAZZO. Il corpo di una lupa, investita da un’auto, è stato trovato questa mattina (11 novembre) a Predazzo in località "trampolini".

L'incidente - informa la Provincia - è avvenuto poco prima delle 7 al km 39.200 della Strada statale 48. L'esemplare è morto a causa delle ferite riportate nell'impatto. Il mezzo in transito ha riportato solo lievi danni e non c'è stata nessuna conseguenza per il conducente.

La forestale ha portato via l'animale per effettuare l'esame del Dna, per accertarne la provenienza. Potrebbe trattarsi di un esemplare in dispersione, oppure della femmina del branco della Valsorda, composto da sette esemplari.

Secondo il gruppo "Fiemme e Fassa il ritorno del lupo", che monitora gli spostamenti dei branchi tra le due valli, sono attualmente una ventina i lupi presenti in val di Fiemme.