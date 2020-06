Fase 3, in Trentino cade l'obbligo della mascherina all'aperto

TRENTO. Cade anche in Trentino l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, che resta invece in vigore solo per i luoghi pubblici. Lo ha annunciato il governatore Maurizio Fugatti, illustrando la nuova ordinanza.

Fugatti ha evidenziato in questo contesto «il grande senso civico» dei trentini. Il distanziamento sociale di un metro non sarà più obbligatorio per «rapporti di frequentazione abituale», come familiari non conviventi e colleghi di lavoro. I guanti non sono più indispensabili nei negozi, salvo la igienizzazione delle mani all'ingresso.

Nei prossimi giorni sarà ridefinita la chiusura domenicale. Fugati ha anche confermato la liberalizzazione dell'orario di apertura per parrucchieri ed estetisti.

Il presidente della Provincia ha inoltre informato che ieri è stato superato la soglia di 100 mila tamponi in Trentino.