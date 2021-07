Failoni: “Il Green pass penalizza la montagna”

TRENTO. “L'obbligo del Green pass per accedere dal 5 agosto ai ristoranti e ai bar per mangiare seduti al chiuso come al solito penalizza la montagna. Perché noi, nel nostro territorio trentino, come nelle altre località alpine, dobbiamo considerare che abbiamo temperature serali più rigide. Basta un temporale e diventa difficile mangiare fuori. Rischiamo dunque di avere ristoranti e bar che vanno in grande difficoltà". Così Roberto Failoni, assessore provinciale al turismo Roberto Failoni ha commentato le nuove regole contenute nel decreto del Governo approvato oggi dal consiglio dei ministri.