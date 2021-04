EuregioSportCamp: una settimana in mezzo alla natura (e bilingue) per sessanta ragazzi

TRENTO. I giovani appassionati di sport nati tra il 2007 ed il 2009 possono iscriversi alla sesta edizione dell’EuregioSportCamp organizzato dall’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino in collaborazione con gli Uffici sport delle tre province.

Quest'anno la settimana sportiva, alla quale potranno prendere parte 60 ragazze e ragazzi dell’Euregio, si svolgerà per la prima volta, dal 25 luglio al 1° agosto 2021, al Centro di Addestramento Alpino della Polizia di Stato a Moena, in Val di Fassa.

Giochi, sport e divertimento all'EuregioSportCamp Il programma include attività sportive, giochi e allenamenti, nonché laboratori di arte e cultura. In particolare, si possono provare vari sport come l'atletica, l'arrampicata, il nuoto, la canoa, l'orienteering, il biathlon estivo, il paintball, l'e-bike e il pattinaggio su ghiaccio.

Il programma è completato da visite culturali, escursioni nella natura, passeggiate in montagna e attività ludiche come giochi di gruppo, giochi d'acqua e cinema all'aperto. In caso di maltempo, sono disponibili ampi spazi al coperto e sono garantite attività sostitutive, con supervisione bilingue.

Al termine dell'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di incontrare i campioni del gruppo sportivo Fiamme Oro, che hanno gareggiato in grandi eventi sportivi internazionali, ottenendo podi e vittorie in Coppa del Mondo e nei Campionati Europei e Mondiali.

I partecipanti alloggeranno nel Centro di Addestramento Alpino di Moena con pensione completa e un menù dietetico equilibrato. Il costo è di 150 euro e comprende la supervisione, i pasti, l'alloggio e tutte le attività incluse nel programma. I rimborsi non sono possibili una volta che la registrazione è stata fatta, a meno che non sia stata cancellata a causa di Covid-19. L'EuregioSportCamp sarà bilingue, singole attività potranno comunque essere condotte da personale qualificato nella loro lingua madre.

L'iscrizione sarà online dal 19 aprile al 9 maggio 2021. La partecipazione richiede la presentazione di un test di negatività al Covid-19 o di un certificato di vaccinazione all'arrivo in sede e la disponibilità a sottoporsi a test durante tutta la settimana.