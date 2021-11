Due decessi e 547 nuovi positivi al Covid in Alto Adige

BOLZANO. C’è purtroppo la notizia della morte di altre due persone nel bollettino di oggi, 25 novembre, dell'Azienda sanitaria altoatesina.

Che informa anche che a fronte di ulteriori 3.131 tamponi PCR si sono registrati 547 nuovi casi positivi. La classe di età più “rappresentata” è quella dei 40enni con 91 casi che rappresentano il 17% di quelli totali.

Resta sostanzialmente inalterato il quadro dei ricoveri di positivi al Covid

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 547 nuovi casi, due decessi Sono 547 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 9 i pazienti in terapia intensiva, due i decessi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 81

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 61 (agg. al 24.11. ore 17:30)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 3

Pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 9

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.235 (+2)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 9.853