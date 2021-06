Dalle 23 al via le prenotazioni per il vaccino per i minorenni trentini

TRENTO. Fra poche ore (dalle 23 di oggi, 21 giugno) sarà possibile prenotare il vaccino contro il Covid anche per i minorenni trentini.

6mila le dosi di vaccino per chi abbia tra i 16 e i 18 anni. E in Trentino in tutto si parla di 12mila ragazzi e ragazze.

Vale la regola di tutte le vaccinazioni per i minori: anche per questa è necessaria la presenza del genitore che esprimerà il consenso alla vaccinazione per il figlio o la figlia

Se uno dei due genitori non può essere presente, può firmare una delega con copia della carta di identità e far accompagnare il minore da altri.

Nessun ragazzo viene però vaccinato se si presenta da solo.