Covid, un lutto in Trentino: morto un anziano vaccinato

TRENTO. Un altro decesso in Trentino è stato classificato come Covid-19: si tratta di un anziano ricoverato in ospedale; era vaccinato e soffriva di altre patologie.

Nel darne notizie nel suo bollettino quotidiano di oggi 29 ottobre, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari informa anche che ci sono altri 21 contagi, rilevati da circa 7.400 tamponi.

Le vaccinazioni intanto arrivano a quota 791.628, cifra che comprende 363.352 seconde dosi e 14.392 terze dosi. Nel dettaglio, ieri sono stati effettuati 7.126 test antigenici che hanno individuato 11 casi positivi. Quelli emersi dai tamponi molecolari (301 i test analizzati ieri) sono invece 10, ai quali si aggiungono le conferme di 35 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi contagiati ci sono anche 5 over 70 e 1 ultra ottantenne.

Ieri le classi in quarantena erano 7.

Negli ospedali i 2 nuovi ricoveri di ieri portano il totale dei pazienti covid a 13: sempre 2 i soggetti in rianimazione. Infine i guariti: ieri se ne sono aggiunti altri 21 che portano il totale a 47.433