Covid, un’altra vittima in Trentino

TRENTO. Sul fronte decessi è durata solo un giorno la tregua concessa dal covid-19. Oggi purtroppo si registra una nuova vittima (anziano vaccinato ma con altre patologie), ma il dato sui nuovi contagi conferma la tendenza al miglioramento che si sta registrando da alcuni giorni.

I tamponi - oltre 2.000 - hanno fatto emergere “solo” 141 nuovi casi positivi.

Il numero ridotto delle dimissioni nella giornata di domenica (ieri solo 1) torna a far salire seppur di poco le presenze ospedaliere, anche se le situazioni gravi sono contenute: ieri 4 nuovi ricoveri hanno portato il totale a 86, di cui 6 in rianimazione.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 141 contagi, un decesso Sono 141 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 86, dei quali 6 in rianimazione. Un decesso.

Questi alcuni dettagli: 161 tamponi molecolari di cui 4 positivi e 3 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi; gli antigenici ieri sono stati 1.990, dei quali 137 si sono rivelati positivi.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente: 2 fra 0-2 anni, 4 fra 3-5 anni, 13 fra 6-10 anni, 4 fra 11-13 anni, 3 fra 14-18 anni, 44 fra 19-39 anni, 57 fra 40-59 anni, 11 fra 60-69 anni, 2 fra 70-79 anni e 1 di 80 o più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17.

385 nuovi guariti portano il totale a 130.388.

1.176.901 le vaccinazioni finora somministrate: all’interno di questa cifra ci sono anche 421.926 seconde dosi e 305.970 terze dosi.