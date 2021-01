Covid, un'altra giornata tragica in Trentino: otto decessi

TRENTO. Altra giornata difficile in Trentino sul fronte del Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 8 decessi. 373 i nuovi positivi: 94 sono stati individuati attraverso il test molecolare, altri 279 all’antigenico. C'è anche una buona notizia: le persone guarite sono 221.

Il dato del primo pomeriggio indica 7.120 vaccini somministrati in Trentino, di cui 2.407 ad ospiti di residenze per anziani: una lotta contro il tempo per costruire quella cintura di protezione a difesa di un virus che continua a contagiare e a mietere vittime.

Sono 8, secondo il consueto bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i decessi registrati nelle ultime ore: 6 sono avvenuti in ospedale e nel complesso riguardano 3 uomini e 5 donne di età compresa fra i 60 ed i 91 anni. I nuovi contagi rilevati dai test molecolari sono invece 94. Altri 279 sono risultati positivi all’antigenico. Sempre i molecolari hanno poi confermato 48 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e i dirigenti del servizio sanitario trentino hanno fatto anche oggi un punto della situazione sulla vaccinazione: fino al primo pomeriggio di oggi sono stati somministrati 7.120 vaccini somministrati, di cui 2.407 ad ospiti di residenze per anziani.

Dei nuovi positivi di oggi, 109 sono asintomatici e 239 pauci sintomatici. I bambini e ragazzi in età scolare sono 34 e fra loro ci sono 2 piccolissimi con meno di 2 anni ed altri 3 con meno di 5 anni. Rimane sempre alto e preoccupante il dato sugli anziani: gli ultra settantenni da ultimi contagiati sono ben 74. I guariti sono 221 e negli ospedali anche oggi le dimissioni (43) superano i nuovi ingressi (29), pertanto la situazione dei ricoveri vede attualmente 381 pazienti di cui 48 in rianimazione. Rimane molto alto il numero dei tamponi analizzati: 2.949 i molecolari (1.589 a cura dell’Apss e 1.360 dalla Fem) mentre quelli rapidi notificati all’Azienda sono stati 2.092.

Ma vediamo assieme la situazione attraverso i grafici interattivi.

LA SITUAZIONE COMUNE PER COMUNE

I RICOVERI COMPLESSIVI

IL DATO STORICO DEI CONTAGI