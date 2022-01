Covid, un’altra giornata drammatica in Alto Adige: 4 morti, aumentano i ricoveri

BOLZANO. E’ un’altra giornata nera in Alto Adige sul fronte covi: quattro decessi (tre uomini, una donna), oltre 2200 contagi e ricoveri in aumento (108 pazienti, +7) anche se calano di due i pazienti in terapia intensiva.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.021 tamponi PCR e registrato 268 nuovi casi positivi. Inoltre 1.973 test antigenici positivi.

Dati casi positivi del (27.01.) per fascia d'età:

0-9: 367 = 16%

10-19: 475 = 21%

20-29: 250 = 11%

30-39: 321 = 14%

40-49: 317 = 14%

50-59: 273 = 12%

60-69: 113 = 5%

70-79: 69 = 3%

80-89: 45 = 2%

90-99: 11 = 0%

100+: 0 = 0%

Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 2.241 nuovi casi e 4 decessi Sono 2.241 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. 12 i pazienti in terapia intensiva, 4 decessi.

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 108

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 77 (agg. al 24.01.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 60

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 12

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.349 (+4: 1M 70-79, 2 M: 80-89, 1F: 90-99)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 34.202

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 223.077

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 257.279

Guariti totali: 130.677 (+2.745).