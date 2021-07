Covid: Trentino in giallo nella mappa Ue

BRUXELLES

TRENTO. Sicilia e Sardegna tornano in rosso nelle mappe aggiornate pubblicate oggi dall'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede un aumento dei casi almeno in mezza Europa.

La maggior parte dell'Italia vira in giallo (compreso il Trentino) mentre restano verdi soltanto Alto Adige, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata al Sud, e Valle d'Aosta e Piemonte al Nord.

La Spagna è quasi interamente rosso scuro, e rossa la maggior parte di Grecia e Francia.