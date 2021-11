Covid: salgono a 7 i pazienti in rianimazione. C’è il via alla terza dose per gli over 40

TRENTO. In Trentino nelle ultime 24 ore si registrano 102 nuovi casi di contagio, a fronte di 8.549 tamponi analizzati.

Vi sono due nuove persone in terapia intensiva, per un totale di sette persone, mentre i ricoverati sono 39. Non vi sono stati decessi.

Lo ha comunicato, in conferenza stampa, l'assessore alla sanità della Provincia di Trento, Stefania Segnana, anticipando i dati del bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria.

A quanto riferito da Segnana, da lunedì 22 novembre inizierà la prenotazione per la terza dose di vaccino Covid per le persone con più di 40 anni.

È prevista una graduatoria sulla base della data della seconda vaccinazione, per garantire la distanza di sei mesi tra la 2/a e la 3/a somministrazione.