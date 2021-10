Covid, in Trentino si sfiorano le 750mila vaccinazioni

TRENTO. Sono 20 i nuovi contagi rilevati oggi 5 ottobre dai controlli sul coronavirus in Trentino.

Nel darne notizia, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma anche l’assenza di decessi nelle ultime 24 ore mentre rimane immutata la situazione dei ricoverati in ospedale dove ieri a fronte di 2 dimissioni sono subentrati anche 2 nuovi ingressi.

Intanto le vaccinazioni questa mattina sono arrivate a 749.839, cifra che comprende 345.284 seconde dosi e 2.887 terze dosi.

Sono stati ben 3.662 i tamponi rapidi analizzati ieri: di questi solo 19 sono risultati positivi. Molto più bassi quelli molecolari (12) con 1 solo caso positivo e 0 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i nuovi contagi da segnalare 4 casi fra i 60 e 69 anni e 2 in fascia 70-79 anni.

Tra i nuovi contagi da segnalare 4 casi fra i 60 e 69 anni e 2 in fascia 70-79 anni.

Ci sono anche 2 casi fra i 6 ed i 10 anni e altri 2 in fascia 11-13 anni.

Restano 2 le classi in quarantena. 8 i guariti, per un totale di 46.755.