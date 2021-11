Covid, in Alto Adige un’altra vittima e 399 contagi

BOLZANO. Un’altra giornata difficile per l'Alto Adige: le ultime 24 ore registrano una nuova vittima di Covid e 399 nuovi contagi sui 2123 tamponi molecolari analizzati dall’Azienda sanitaria.

Negli ospedali salgono da 84 a 85 i pazienti ricoverati: 77 (+1) nei reparti e 8 in terapia intensiva.

Ci sono inoltre 59 pazienti post acuti ricoverati nelle strutture private convenzionate e 2 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco.

Dati casi positivi del 19 novembre per fascia d'età:

0-9: 43 = 11%

10-19: 74 = 19%

20-29: 44 = 11%

30-39: 52 = 13%

40-49: 57 = 14%

50-59: 62 = 16%

60-69: 31 = 8%

70-79: 17 = 4%

80-89: 15 = 4%

90-99: 3 = 1%

100+: 1 = 0%

Totale: 399 = 100%.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video In Alto Adige un nuovo decesso per il Covid Non si arresta l'onda dei decessi per Covid in Alto Adige: nelle ultime 24 ore c'è stato un altro lutto e 399 nuovi casi positivi

Altri dati:

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 8.081

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 153.881

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 161.962

Guariti totali: 80.913 (+180).