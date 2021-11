Covid, in Alto Adige media giornaliera aumentata di quasi dieci volte in un mese

BOLZANO. "Salutiamo con favore la decisione nazionale di anticipare a 5 mesi dalla conclusione del primo ciclo vaccinale la somministrazione della terza dose, così come la misura annunciata di un super Green pass che permetta a vaccinati e guariti dal Covid di continuare le attività sociali ed economiche". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, illustrando, insieme all'assessore alla sanità, Thomas Widmann, la nuova ordinanza che ha introdotto misure restrittive in particolare in venti comuni altoatesini con una situazione epidemiologica preoccupante.

"Ufficialmente siamo ancora in zona bianca - ha spiegato Kompatscher - ma avendo un trend delle infezioni in aumento non siamo rimasti a guardare ed abbiamo anticipato alcune misure della zona gialla in accordo con il ministero della salute". I dati li ha forniti Widmann, sottolineando che, "rispetto ad un mese fa la media giornaliera di nuovi casi, che dal 15 al 21 novembre è stata di 316, è aumentata di quasi dieci volte. Con un'incidenza settimanale di 439 siamo in cima alla classifica in Italia e più vicini ai livelli di Germania, Svizzera ed Austria".

In alcuni dei venti comuni interessati dall'ultima ordinanza, ha aggiunto Widmann, l'incidenza è di quasi 2.000. Per questo, ha aggiunto, "abbiamo deciso di agire d'anticipo per evitare che la situazione vada fuori controllo" e come in Austria si debba ricorrere ad un lockdown generalizzato. Il discrimine è sempre il vaccino, hanno sottolineato Kompatscher e Widmann. Nei comuni in cui sono state adottate le misure più restrittive, la percentuale di popolazione vaccinata è sotto il 70%. "Se il tasso di vaccinati supera questo limite si potranno rivedere le misure", ha detto l'assessore".

"La buona notizia - ha aggiunto Kompatscher - è che c'è molta richiesta di terze dosi in Alto Adige e di questo ringrazio i cittadini".