Covid, in Alto Adige 63 nuovi casi. Calano i ricoverati

BOLZANO. Sono 63 i nuovi casi positivi Covid in Alto Adige nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 783 tamponi PCR e registrato 36 nuovi casi positivi. Inoltre 27 test antigenici positivi.

A livello provinciale ad oggi (17 settembre) sono stati effettuati in totale 642.800 tamponi su 237.991 persone.

Calano da 20 a 15 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri (erano 25 solo due giorni fa) ma salgono da 6 a 7 i pazienti in terapia intensiva.

L'Azienda sanitaria ha fatto il punto anche sul personale sanitario non vaccinato.

La situazione ad aprile 2021: totale non vaccinati 3.967, Azienda sanitaria: 1.333; personale esterno: 2.634

Persone che nel frattempo si sono fatte vaccinare: totale: 2.110; Azienda sanitaria: 715; personale esterno: 1.395

Covid, in Alto Adige un paziente in più in rianimazione ma calano i ricoveri Un paziente in più in rianimazione, cinque pazienti in meno nei reparti ospedalieri: sono questi i dati aggiornati della situazione Covid in Alto Adige secondo il bollettino Asl di oggi, venerdì 17 settembre.

Persone che nel frattempo hanno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione: totale: 1.311; Azienda sanitaria: 587; personale esterno: 724

Persone che hanno dato seguito all’invito alla vaccinazione: totale: 466; Azienda sanitaria: 218; personale esterno: 248

Persone prenotate per la vaccinazione, per le quali manca la conferma della vaccinazione avvenuta: totale: 845; Azienda sanitaria: 369; personale esterno: 476;

Accertamenti in corso: totale: 489; Azienda sanitaria: 374 (CS Bolzano 133, CS Merano 119, CS Bressanone 62, CS Brunico 59); personale esterno: 115.

Altri dati:

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 5

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 2.199

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 141.261

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 143.460

Guariti totali: 75.914 (+49).