Covid, il Trentino si prepara a fronteggiare un peggioramento negli ospedali

TRENTO. Sono in corso i preparativi per fronteggiare un eventuale peggioramento della situazione epidemiologica in Trentino. Lo ha comunicato, in conferenza stampa, il direttore del Servizio ospedaliero provinciale Pier Paolo Benetollo.

"Secondo le stime e considerata la copertura vaccinale della popolazione, potrebbero esserci 1/5 o 1/4 delle ospedalizzazioni dello scorso inverno. La somministrazione delle terza dose comprimerà ulteriormente la fascia delle persone a rischio, ma ricordiamo che i non vaccinati corrono lo stesso rischio di ospedalizzazione del 2020", ha detto Benetollo.

Sono già pronti i reparti di malattie infettive di Trento e Rovereto, mentre sono in aumento i posti letto nel reparto di pneumologia di Arco. A quanto riferito dall'assessore alla sanità Stefania Segnana, viene monitorata costantemente anche la situazione nel vicino Alto Adige, in relazione all'aumento dei contagi.