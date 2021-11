TRENTO. Ancora una vittima in Trentino per Covid e 87 nuovi positivi. Ad anticipare i dati l’assessora Stefania Segnana stamane in conferenza stampa online.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 83 contagi, un decesso Sono 83 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 27, dei quali 2 in rianimazione. Un decesso.

Dati che saranno diffusi nel dettaglio questo pomeriggio.