Covid, altri due morti in Trentino ma scendono a 85 i ricoveri

TRENTO. Sono 426 i nuovi positivi di oggi, 19 febbraio, di cui 25 al molecolare (su 272 test effettuati) e 401 all’antigenico (su 4.229 test effettuati), di questi la stragrande maggioranza sono pauci-sintomatici (283) o asintomatici (126); i molecolari hanno inoltre confermato 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Il bollettino Covid dell'Azienda sanitaria di sabato riporta anche 24 classi con sospensione della didattica in presenza e un lieve calo dei pazienti in ospedale: 85 sono i pazienti ricoverati (ieri erano 87), di cui 6 in rianimazione (ieri erano 7).

Due purtroppo i decessi, di cui uno avvenuto in ospedale, si tratta di due anziani con altre patologie, non vaccinati.

Il totale dei vaccini somministrati è di 1.175.374, di cui 421.549 seconde dosi e 304.897 terze dosi.

Questi i dati dei nuovi casi ripartiti per fasce di età: 0-2 anni: 15; 3-5 anni: 12; 6-10 anni: 20; 11-13 anni: 19; 14-18 anni: 17; 19-39 anni: 115; 40-59 anni: 148; 60-69 anni: 35; 70-79 anni: 14; 80+ anni: 31.