Covid, altre cinque persone ricoverate in Trentino

TRENTO. Altri cinque ricoveri causa Covid in Trentino. E’ questo il dato più rilevante del bollettino di oggi, 1 novembre, dell’Apss.

Novembre che si apre senza decessi da Covid-19 nelle ultime ore, mentre l’effetto di un fine settimana prolungato si fa sentire sul numero dei tamponi che scendono sensibilmente rispetto al trend delle ultime giornate: poco meno di 2.400 test che hanno individuato 18 nuovi casi positivi.

Balzo di ricoveri invece in ospedale dove ieri sono stati accolti 5 nuovi pazienti (zero dimissioni) che portano il totale a 24, di cui 2 in rianimazione.

Nel dettaglio, ieri sono stati effettuati 2.262 tamponi antigenici che hanno individuato 11 nuovi contagi. I molecolari invece sono stati 136 che si sono rivelati positivi in 7 casi. Ci sono poi 6 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Covid, cinque nuovi ricoveri in un solo giorno in Trentino Sono passati da 19 a 24 in un solo giorno i ricoveri per Covid in Trentino: è il dato più preoccupante contenuto nel bollettino di oggi (1 novembre) diffuso dall'Asl. Ecco tutti gli altri dati principali nella nostra videoscheda

Fra i nuovi casi ci sono anche 3 ultra ottantenni, 2 over 70 e 3 in fascia 60-69 anni. Pochi questa volta i bambini: 1 bimbo sotto i 2 anni ed uno fra i 3 ed i 5 anni; ieri le classi in quarantena risultavano essere 7.

La campagna vaccinale intanto prosegue: stamattina è stata raggiunta quota 793.162 somministrazioni, delle quali 364.075 si riferiscono a seconde dosi e 14.935 a terze dosi. Ci sono infine 6 nuovi guariti che portano il totale a 47.503.