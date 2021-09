Covid, Alto Adige secondo in Italia per incidenza, primo per ricoveri in terapia intensiva

BOLZANO. Numeri molto negativi sul fronte Covid per l’Alto Adige, che ha il poco invidiabile record di ricoveri in terapia intensiva ed è secondo come incidenza in ambito nazionale.

Sono Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria le Regioni e Province che registrano questa settimana il valore più alto dell'incidenza di casi di Covid-19, uno degli indicatori decisionali chiave. Registrano, rispettivamente, un'incidenza pari a 79,5 per 100mila abitanti (Sicilia), 70,6 (PA Bolzano) e 63,6 (Calabria).

La percentuale più alta di occupazione di posti letto in area medica si ha invece in Calabria (18,5%), Sicilia (17,3%), Basilicata (15,4%). Per le terapie intensive, la maggiore occupazione è nella Provincia di Bolzano (11,3%), Sicilia (10,7%) e Marche (9,6%). Questi i dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute.