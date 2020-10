Covid-19, la via trentina: niente scuola online, ristoranti e bar aperti alla sera

TRENTO. Il Governo chiude le scuole superiori e abbassa le serrande di ristoranti e bar alla sera. Trento no. La Provincia aveva detto di voler provare a salvare istruzione ed economia in questi durissimi giorni scanditi dalla pandemia e, ieri sera (25 ottobre), per la verità in modo abbastanza clamoroso, il governatore Maurizio Fugatti ha fatto sapere che da noi i ragazzi continueranno ad andare a scuola come hanno fatto sino ad ora: quindi niente Dad, didattica a distanza, al 75 per cento alle superiori.

Non basta: oggi (di concerto con Bolzano e con il governatore Arno Kompatscher) Fugatti è pronto a firmare un’ordinanza che permetta ai bar di lavorare sino alle 20 e ai ristoranti sino alle 22 con un protocollo ad hoc.

