Covid, 1.318 i “casi attivi” in Trentino

TRENTO. Anche oggi, 31 maggio, il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non registra fortunatamente decessi dovuti al covid-19 in Trentino.

I nuovi casi sono 124: 7 positivi al molecolare (su 243 test effettuati) e 117 all’antigenico (su 1.182 test effettuati).

I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 31, di cui 3 in rianimazione (ieri erano in totale 33). Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 6 dimissioni.

I casi attualmente attivi sono 1.318, 150 in meno rispetto a ieri.

I vaccini somministrati sono 1.222.321, di cui 428.248 seconde dosi e 343.494 terze dosi.