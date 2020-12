Coronavirus, Zaia: “Il contagio cala più lentamente in tutto il nord-est. La montagna in ginocchio”

TRENTO. "Ci siamo resi conto che esiste una sorta di bacino unico del virus, che

riguarda tutto il nord-est, aldilà dei confini nazionali. Comprende

Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, ma anche Slovenia e

Carinzia. Qui la curva del virus è cresciuta in modo più graduale, ma

anche la discesa sta avvenendo in modo più graduale rispetto ad altre

regioni”. A parlare è Luca Zaia, governatore del Veneto

Veneto, che non nasconde le sue preoccupazioni per il turismo: «La montagna è in ginocchio per la pandemia. Ho paura che con questi dati la stagione non riuscirà a partire nemmeno dopo l'Epifania”.

Zaia mette a tacere la polemica sui dati con il Trentino: “Non mi risulta che a Trento si voglia nascondere la polvere sotto i tappeti”.

L’intervista completa sulla nostra edicola online.