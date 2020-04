Coronavirus, nuovo doppiaggio di SuperMario: ""Tut disinfetà: si può tornare alla normalità". Ma...

TRENTO. SuperMario Cagol colpisce ancora. Con un nuovo doppiaggio... da brivido. Il comico trentino "mette in scena" una famiglia trentina che riceve la visita di quello che appare come un funzionario pubblico, venuto per rassicurare tutti: "Tut disinfetà: si può tornare alla normalità".

E allora ecco subito materialiazzarsi quello che era un sogno: una braciolata in Bondone. Peccato che il funzionario, nel congedarsi, non dia la mano...