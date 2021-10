Coronavirus, nuovo decesso in Trentino: è un anziano vaccinato con altre patologie

TRENTO. C’è un nuovo decesso purtroppo ad appesantire il bollettino covid dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Si tratta di un anziano, vaccinato, affetto da altre patologie che è spirato in ospedale. Sul fronte dei contagi troviamo altri 43 casi positivi su circa 8.000 tamponi analizzati. Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 776.233, cifra che comprende 356.524 seconde dosi e 8.056 terze dosi.

Ieri sono stati effettuati 7.586 test antigenici che hanno rilevato 21 casi positivi. I molecolari analizzati invece sono stati 411: in questo caso sono emersi 22 nuovi casi positivi ai quali si aggiungono 6 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i casi di oggi da rilevare la presenza di 13 nuovi contagi fra ultra ottantenni.

Ieri le classi in quarantena erano 4.

Negli ospedali scendono ancora i ricoverati dopo che ieri sono state dimesse 3 persone a fronte di 1 solo nuovo ingresso: al momento i pazienti sono 14, di cui sempre 2 in rianimazione.

Ci sono infine altri 27 guariti che portano il totale da inizio pandemia a quota 47.192.