Coronavirus, nonna Nunzia: "Vinceremo questa partita!"

TRENTO. Nonna Nunzia torna in campo contro il Coronavirus. Presentato un nuovo spot della Provincia di Trento che vede come protagonista l'amato personaggio creato da Mario Cagol, per invitare la cittadinanza alla cautela e al rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Il titolo è "Vinceremo questa partita" e lasciamo a voi la visione per capire in quale "disciplina" si cimenta la nonna Nunzia.