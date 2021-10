Coronavirus, nessuna vittima e 84 nuovi positivi in Alto Adige

BOLZANO. Sono 84 i nuovi contagi oggi in Alto Adige, con un nuovo ricovero nei normali reparti ospedalieri e una persona in meno in terapia intensiva.

A livello provinciale ad oggi (16 ottobre) sono stati effettuati in totale 664.995 tamponi su 243.831 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (15 ottobre): 915*

Nuovi casi testati positivi da PCR: 50

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 51.302

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 664.995

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 243.831 (+250)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.045.063

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 28.439

Test antigenici eseguiti ieri: 13.816

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 34

Test nasali eseguiti fino al 15.10.2021: 852.636 test totali, 1.113 risultati positivi, di cui 538 confermati, 355 PCR negativi, 220 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del 14.10. per fascia d'età:

0-9: 12=14%

10-19: 11=13%

20-29: 11=13%

30-39: 13=15%

40-49: 12=14%

50-59: 9=11%

60-69: 4=5%

70-79: 3=4%

80-89: 7=8%

90-99: 0=0%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 23

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 9

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 7

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.199 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 1.603

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 146.231

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 147.834

Guariti totali: 77.713 (+62)

Dati relativi alla situazione nelle scuole di ogni ordine e grado in Alto Adige

NB: Ci è stato comunicato un aggiornamento a riguardo delle infezioni nell'ambito della scuola: numero delle classi che non sono state messe in quarantena: 46 invece di 42 (vedi bollettino di ireri 15/10/2021)

* Nota: Il numero di tamponi di ieri (14.10.) è stato corretto da 663.063 a 663.211 dalla ripartizione informatica a fronte di un ricalcolo.