Coronavirus, mascherine all'aperto per tutti. Le perplessità di mamme e podisti

TRENTO. In Trentino, con l'avvio della fase 2, si va verso l'obbligatorietà dell'uso della mascherine per tutti nei luoghi esterni alle abitazioni, anche per i bambini e per chi corre.

Un obbligo che dovrebbe scattare da lunedì 4 maggio e ha lo scopo di limitare ulteriormente le possibilità di contagio.

Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che nei prossimi giorni firmerà un'apposita ordinanza. Intanto, entro lunedì prossimo, dovrebbe concludersi la seconda consegna della mascherine a tutti i residenti in Trentino.

Resta da capire come faranno i podisti a correre con indosso la mascherina: una misura che molti ritengono eccessiva e quasi impraticabile per chi svolge questa attività, anche perché durante la corsa è facile mantenere le distanze, ben oltre i 2 metri prescritti.

Difficile da applicare anche la mascherina per i bambini, che potrebbero facilmente togliersela. Molti si chiedono se non fosse sufficiente il controllo delle distanze da parte dei genitori.