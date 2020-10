Coronavirus, Kompatscher compra una pagina di giornale: "Comportiamoci in maniera responsabile"

BOLZANO. Visto il forte incremento di casi di coronavirus in Alto Adige il presidente Arno Kompatscher ha lanciato un appello alla popolazione. Lo ha fatto tramite le pagine dei quotidiani, comprando una pagina. «Grazie all'impegno e alla disciplina di tutti i mesi estivi hanno portato con sé risultati migliori del previsto», si legge nel suo appello.

«Ora, però, il numero delle infezioni è nuovamente in crescita e ci troviamo ancora una volta ad attraversare un momento decisivo. Tutti quanti abbiamo il dovere di comportarci in maniera particolarmente prudente e responsabile, per proteggere quello che abbiamo conquistato e per non pregiudicare la nostra vita sociale ed economica. Ognuna ed ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo per difendere la nostra libertà, l'istruzione e i posti di lavoro», così Kompatscher.

«Comportarsi in maniera responsabile significa rispettare le regole in vigore e spingere gli altri a fare altrettanto. Comportarsi in maniera responsabile significa anche valutare ciò che è davvero importante e irrinunciabile»....«restiamo uniti, sosteniamoci, rispettiamoci a vicenda e rispettiamo le regole. Solo in questo modo potremo proteggere la nostra salute e continuare a svolgere le attività a cui siamo abituati. Ne varrà la pena», conclude il presidente Kompatscher nel suo appello.