Coronavirus, in Trentino ospedali sempre più pieni: il tasso di occupazione sale al 65%

TRENTO. Al momento l'Rt in Trentino è l'1,03 e il tasso di occupazione dei posti letto è pari 65%. La settimana scorsa era al 59%. Scende invece dal 47% al 39% quello nelle rianimazioni. Lo ha detto l'assessora alla Salute, Stefania Segnana, nel corso del suo intervento in Consiglio provinciale a Trento ieri, 25 novembre.

Sul potenziamento delle capacità diagnostiche l'assessora ha ricordato - precisa una nota del Consiglio - che sono 30 le farmacie distribuite su tutto il territorio provinciale che effettuano i test rapidi.

Ha poi sottolineato che da ieri i positivi possono prenotare il test molecolare di guarigione direttamente al Cup online. Ha poi ricordato che 5 giorni fa, in attuazione dell'accordo nazionale, è stato sottoscritto quello con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per le modalità dei tamponi e sulle quarantene degli assistiti. Negli ultimi giorni, inoltre, sono stati riconosciuti ristori per le associazioni dei servizi di emergenza 118 per i maggiori costi sostenuti per l'emergenza.